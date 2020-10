Le basket et la NBA ont beau avoir évolué, il y a quand même une constante. Peu de choses sont aussi excitantes que de voir deux superstars se rendre coup pour coup dans le money time d'un match à très, très fort enjeu. Un concept un peu à l'ancienne, qui convoque l'idée de duel direct. On est loin de l'idée de partage et de communion jusqu'à la banderille à 3 points comme le réclame l'époque, mais que ça reste bon ! LeBron James et Jimmy Butler nous ont offert ce spectacle la nuit dernière dans le game 5 des Finales NBA.

Les deux lascars avaient déjà tous les deux porté leur équipe sur leurs épaules pendant tout le match, lorsqu'ils ont décidé, sans se consulter, de se lancer dans un mano a mano. Sur les trois dernières minutes du match, juste après un panier à 3 points de Duncan Robinson, LeBron James et Jimmy Butler ont crevé l'écran. A coups de drives, de tirs compliqués et de lancers provoqués, ils se sont répondus, parfois dans les mêmes zones et en s'attaquant mutuellement. Jusqu'à ce que l'un des deux ne prenne le dessus, par la force des choses.

Pour cette fois, et malgré la copie exceptionnelle rendue par le King (40 points, 13 rebonds et 7 passes à... 71% de réussite), c'est Butler qui est sorti du ring avec les bras levés. Frank Vogel a beau pester contre l'arbitrage et les quatre lancers accordés à son adversaire dans ce fameux money time, les faits sont là. Butler a inscrit 8 points, contre 7 pour LeBron James dans ce laps de temps. Un bilan qui n'aurait pas eu la même résonance si Danny Green avait converti son tir à 3 points en position ouverte, bien entendu...

De héros à zéro : Danny Green avait le shoot du titre dans les mains

Le Floridien d'adoption en a profité pour signer son deuxième triple-double victorieux dans ces Finales (35 points, 12 rebonds et 11 passes). Il s'agit du premier match en 3D avec 5 interceptions pour saler l'addition en playoffs depuis Gary Payton.

LeBron et "Jimmy Buckets" ont beau avoir échangé quelques petites provocs pendant ces Finales, le premier a un respect immense pour le second. Il l'a encore montré dans sa réaction d'après-match devant la presse.

"C'est la beauté de ce jeu. Être en mesure de se battre au plus haut niveau. Il faut prendre ces opportunités et vivre dans l'instant. Tu essaies de réussir des actions des deux côtés du terrain pour que ton équipe gagne. Jimmy Butler a été capable de réussir une action de plus que moi ce soir et il est ressorti avec la victoire".

Vous pouvez voir ci-dessous la passe d'armes entre ces deux magnifiques champions. Quoi qu'il arrive désormais, lorsque la légende de LeBron James sera contée, on se souviendra que Jimmy Butler aura pris le dessus sur lui à deux reprises dans une série. Si ce doit être le plus grand accomplissement de l'ancien arrière des Bulls à la fin de sa carrière, ce sera déjà mieux que le commun des mortels qui ont croisé la route de LeBron en playoffs.

Les meilleures moments de ce money time magnifique sont à retrouver en dessous.