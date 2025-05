Une énorme déception. Après un joli combat pendant cette série du premier tour, les Los Angeles Clippers se sont totalement ratés lors du Game 7 face aux Denver Nuggets (101-120). Et j'ai été vraiment surpris par le manque d'intensité des Californiens.

Je suis tombé - un peu facilement - sur James Harden, mais le problème de Los Angeles n'a pas été individuel. Cette équipe aurait certainement eu besoin d'un leader XXL pour sonner la révolte. Mais elle était surtout endormie !

Je n'ai pas reconnu le groupe capable de se battre et de s'arracher du Game 6. Dès que les Nuggets ont accéléré, j'ai senti les Clippers résignés. Et même amorphes pour ensuite attendre une élimination inexorable.

"Je pense que nous aurions pu faire plus d'efforts, c'est certain. Je ne pense pas qu'il y ait un écart de 30 points avec cette équipe, on l'a vu sur les 6 premiers matches. Mais il faut leur donner du crédit. Ils sont venus sur le terrain et se sont battus", a aussi noté Kawhi Leonard.



"Dans un Game 7, on ne parle pas de tactiques. C'est qui en veut le plus. Et ils en voulaient clairement plus que nous", a résumé Nicolas Batum.

J'ai été vraiment étonné - et même déçu - par le manque d'intensité des Clippers. Les mauvaises langues (dont moi) diront que c'était plutôt attendu avec James Harden... Mais la faillite a été en réalité collective.