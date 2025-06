Vos pronos pour les finales NBA entre Oklahoma et Indiana

Les finales NBA tant attendues, mais très surprenantes. Qui aurait cru voir Indiana en finales, voir Boston et Cleveland perdre avant les finales de conférences, le retour en finales de conf' de New York, les Lakers perdre au 1ᵉʳ tour, etc.

Comme d'habitude, les playoffs nous ont fait rêver et les finales le feront surement aussi.

Les NBA Finals 2025: Oklahoma City Thunder (1er à l'Ouest) vs. Indiana Pacers (4e à l'Est)

Quelles sont vos pronos pour ces magnifiques finales à venir?

Personnellement, je pense que le Thunder va remporter son premier titre en six manches.