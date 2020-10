LeBron James MVP des finales, un nouvel exploit historique du King

En août 2016, deux mois après un titre extraordinaire décroché avec les Cleveland Cavaliers, LeBron James avouait enfin « chasser le fantôme de Chicago » en espérant un jour devenir le meilleur joueur de tous les temps. Les débats font toujours rage depuis.

Certains considèrent qu’il l’est déjà. D’autres s’offusquent même qu’il puisse être inclus dans la discussion. Mais ces conversations ne sont pas prêtes de s’arrêter. Parce que cette nuit, le King, qui a décroché sa quatrième bague, a hérité de son quatrième trophée de MVP des finales par la même occasion. Et il est le premier joueur de l’Histoire à le faire avec trois équipes différentes.

Les Lakers sacrés champions NBA, LeBron James élu MVP des finales !

Un exploit de plus. Pas des moindres. Gagner partout où il passe témoigne de l’excellence du bonhomme, capable de prendre n’importe quelle franchise sur ses épaules. Même l’une des plus mythiques de toutes, les Los Angeles Lakers. Même si, ça demande aussi de changer d'équipe, forcément.

« Ce titre est l’un de mes plus grands accomplissements », assurait le natif d’Akron.

LeBron James a fini cette série avec un triple-double : 28 points, 14 rebonds et 10 passes décisives. Il compile 29,8 points, 11,8 rebonds, 8,5 passes, 59% aux tirs et 41% à trois-points sur ces six matches contre le Miami Heat. Incroyable. Une performance monstrueuse, encore plus à 35 ans et après dix-sept saisons dans la ligue. Il n’y avait finalement pas vraiment de débat avec Anthony Davis sur la durée : LBJ est incontestablement le MVP des finales.

Le triple-double de LeBron James dans le Game 6