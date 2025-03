Pourquoi Cooper Flagg doit aller aux Wizards

Le sujet de savoir où devait atterrir la pépite de Duke a été récemment abordée dans un CQFR et la réponse de Shai, Théo et Antoine avait été sans appel : TOUT SAUF WASHINGTON ! Je pense exactement le contraire, aller dans la capitale serait une très bonne chose pour lui.

Tout d'abord, soyons clair, je n'ai pas spécialement d'affection pour cette franchise. Mon propos se veut donc particulièrement neutre et analytique et je crois vraiment que, si les Wizards n'ont actuellement rien de magiques, Flag est le chainon manquant pour faire de cette franchise une équipe très intrigante sur le moyen terme.

Le patron d'un groupe talentueux

Aujourd'hui, bien que les Wizards se traîne dans les bas fonds de la ligue, je trouve que le potentiel talent du roster n'est pas si dysfonctionnel et incohérent que l'on pourrait le penser de prime abord. Concrètement, il y a des assets intéressants mais il manque principalement un patron pour incarner le projet. Avec Flag, pas de problème, le gamin semble taillé pour le costume. Il semble avoir toutes les armes pour être une superstar. A Washington, il aurait les clés du camion sans avoir la pression immédiate du résultat.

Mais surtout, loin d'être naze et déprimant comme on peut parfois l'entendre, le supporting cast me semble particulièrement compatible. S'ils ne seront pas des stars, Sarr et Coulibaly sont deux potentiels two way players qui peuvent s'affirmer comme starters d'une bonne équipe et qui semblent avoir, à l'image de Flag, la tête bien sur les épaules. Les trois garçons pourraient former un noyau solide, bosseur et complémentaire. Si on y rajoute un meneur prometteur et scoreur, Bub Carrington, et un potentiel sniper, Kyshawn George, il y a de quoi monter un line up talentueux et complémentaire.

Des vétérans pour encadrer

Si ça peut paraître malgré tout faiblard offensivement, je pense qu'on peut inclure Jordan Poole dans l'équation. Beaucoup aimeraient le voir partir mais il n'a jamais que 25 ans et peut tout à fait fait rentrer dans la timeline. Dans un rôle cadré de deuxième option offensive et entouré de joueurs sérieux et forts défensivement comme Flag, Bilal et Sarr, je suis convaincu qu'il peut réaliser une très belle deuxième partie de carrière. Certains l'imaginaient comme un Harden en puissance et, sans aller jusque là, il a de quoi être un super talent offensif.

Enfin, on pourrait l'oublier mais les Wizards ont de quoi encadrer cette jeunesse. Smart, Brogdon et Middleton ont les qualités et l'expérience pour accompagner le développement de ce squad. Le temps de voir les jeunes grandir, et avant de devoir les prolonger, le front office à de quoi absorber leurs salaires et leur donner un rôle de mentors des gamins sans trop tirer sur leurs corps fragiles. Du gagnant/gagnant pour des mecs qui n'ont plus vraiment les qualités pour intégrer un contender et qui auraient l'opportunité d'avoir une fin de carrière intéressante. Resterait à régler la question du coaching staff, je ne sais pas si Brian Keefe est l'homme de la situation.

Bref, S'ils sont actuellement déprimants, les Wizards ont finalement une base intéressante (beaucoup plus que Charlotte ou Chicago par exemple) avec un vrai potentiel à laquelle il ne manque qu'un franchise player. Si Flag devait débarquer là-bas, l'équipe deviendrait vite un sérieux candidat au play-offs et pourrait même être sympa à regarder jouer.