Chris Paul tradé à Phoenix, OKC récupère Oubre et Rubio !

Premier gros trade ! Chris Paul est envoyé aux Phoenix Suns, alors que le Thunder récupère Kelly Oubre et Ricky Rubio, entre autres.

Le feu d'artifice est lancé ! Chris Paul débarque aux Phoenix Suns, dont l'intérêt pour lui évoqué ces dernières semaines était plus que sérieux. Phoenix et Oklahoma City ont bouclé un deal qui permet au Thunder de poursuivre sa reconstruction tout en offrant à Phoenix le vétéran de talent qui lui manquait pour jouer les playoffs et épauler Devin Booker.

Dans la guerre des insiders, c'est Shams Charania qui a dégainé le premier. Le journaliste de The Athletic annonce ce lundi que Phoenix récupère donc Chris Paul et Abdel Nader, alors que le Thunder s'offre un package avec Kelly Oubre, Ricky Rubio, les jeunes Ty Jerome et Jalen Lecque, mais aussi un 1er tour de Draft 2022.

Les autres pistes évoquées pour un trade de Chris Paul, notamment pour un retour à Los Angeles, étaient trop compliquées à faire fonctionner financièrement. "CP3", qui sort d'une première et unique saison magnifique avec Oklahoma City, éliminé au 1er tour des playoffs avec panache, touchera 41 millions de dollars avec le Thunder. L'ex-joueur de New Orleans, Los Angeles et Houston a aussi l'opportunité de signer une player option en 2021, pour un chèque colossal de 43 millions.

Pour OKC, Sam Presti continue sereinement la reconstruction amorcée avec les départs de Russell Westbrook et Paul George. Le Thunder va s'appuyer sur un groupe jeune, avec des garçons comme Shai Gilgeous-Alexander et Kelly Oubre dont le potentiel pour être All-Star ne fait aucun doute.

Le premier domino est tombé. On attend maintenant la suite du game avec impatience, notamment pour ce qui va se passer du côté de Brooklyn et Houston autour du cas James Harden.