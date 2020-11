James Harden demande officiellement son trade et veut rejoindre Brooklyn ! Les Rockets explosent

Jusqu'ici, malgré les rumeurs et la demande de départ quasi officielle de Russell Westbrook, James Harden gardait la même posture. Le franchise player des Houston Rockets semblait prêt à rester au Texas en attendant de voir comment les choses allaient se goupiller. Le temps de l'attente est fini !

Selon le Houston Chronicle, James Harden a officiellement demandé à son front office à être tradé. Il est plausible que l'intérêt grandissant des Brooklyn Nets et le deal évoqué ces derniers jours ait poussé le MVP 2018 à revoir un peu sa position. Peut-être n'avait-il pas encore envisagé qu'un Big Three à Brooklyn avec Kevin Durant était faisable.

Aujourd'hui, c'est bien chez les Nets que le barbu en chef souhaite aller selon les mêmes sources. Est-ce qu'il faudra faire plus que la proposition évoquée ce week-end, autour de Spencer Dinwiddie, Caris LeVert, Jarrett Allen, Taurean Prince et un pick ? On devrait le savoir dans les prochaines heures, mais c'est pour l'heure le seul package sorti au grand jour.

Comment les Nets peuvent faire venir James Harden

Rafael Stone, le General Manager, avait jusqu'ici expliqué qu'il comptait démarrer la saison 2020-2021 avec la même équipe que la saison dernière ou presque. En quelques jours, il est passé d'une situation relativement stable en termes de roster, à une véritable poudrière qui va l'obliger à reconstruire la franchise depuis la base.

James Harden est à Houston depuis la saison 2012-2013 et un trade considéré encore aujourd'hui comme l'un des "pires" pour l'équipe qui l'a laissé partir, l'Oklahoma City Thunder.

Stay tuned, les prochaines heures vont être rock' and roll.

