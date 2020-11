Kelly Oubre à Golden State, les Warriors ne se laissent pas abattre

La nouvelle de la grave blessure de Klay Thompson a plombé le moral de tout le monde en NBA jeudi. Les Golden State Warriors sont en tout cas bien décidés à ne pas abandonner leurs espoirs de retour au sommet malgré cet énorme coup dur. Bob Myers, le General Manager, a immédiatement réagi avec un move pour recruter Kelly Oubre.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, Kelly Oubre rejoint les Warriors en échange d'un 1er tour 2021 protégé (le pick ira à OKC si les Warriors finissent hors top 20, le Thunder récupérera deux picks du 2e tour si Golden State termine plus haut). A peine arrivé à Oklahoma City dans le cadre du trade de Chris Paul vers Phoenix, l'ailier de 25 ans repart déjà pour un projet nettement plus ambitieux à court terme que celui du Thunder.

Terrible : Klay Thompson out pour la saison

La saison dernière a été celle de l'éclosion pour l'ancien joueur de Kansas. Sous le maillot des Suns, il tournait à 18.7 points et 6.4 rebonds de moyenne à 45%, avec une amélioration assez significative à trois points (35.2% sur plus de 5 tentatives par match).

On imagine que Steve Kerr va directement l'inclure dans son cinq, maintenant que Klay Thompson est out pour la saison. Stephen Curry, Andrew Wiggins, Draymond Green et le rookie James Wiseman, sélectionné en 2e position lors de la Draft 2020, ont de bonnes chances d'accompagner Kelly Oubre dans ce line up qui a tout de même de bonnes chances de permettre aux Golden State Warriors de retrouver les playoffs après une saison 2019-2020 éprouvante.