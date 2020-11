Kris Dunn rejoint les Atlanta Hawks pour 2 ans

UPDATE : Libéré par les Chicago Bulls il y a quelques jours (alors que ces derniers sont en manque d'un meneur, allez comprendre), Kris Dunn a finalement rapidement trouvé un point de chute. Il s'est engagé avec les Atlanta Hawks pour deux ans et 10 millions de dollars. Le 2e année est une player option. Donc il sera libre de tester le marché dès l'été prochain.

Décidément, ATL est très actif sur le marché cette année. Après avoir signé Danilo Gallinari, un des free agents les plus attendus, ils trouvent un back up parfait pour Trae Young avec Kris Dunn. En revanche, cela confirme le fait que Jeff Teague ne fait plus partie des plans de la franchise de Georgie.

Free agent guard Kris Dunn has agreed to a two-year, $10M deal with the Atlanta Hawks, sources tell ESPN. Player option on the second year.

Les Chicago Bulls tiennent absolument à changer de meneur la saison prochaine. Ils espèrent mettre la main sur LaMelo Ball à la draft – voire carrément à recruter un vétéran confirmé sur le poste pendant l’intersaison. Des recherches qui les poussent à ne pas conserver Kris Dunn.

The Bulls plan to not issue a qualifying offer to Kris Dunn, per sources. The Clippers are among several teams expected to show interest in the soon-to-be-free-agent guard.

Can also confirm Bulls will extend qualifying offer to Denzel Valentine, which @DarnellMayberry had 1st.

— K.C. Johnson (@KCJHoop) November 16, 2020