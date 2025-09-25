Zion Williamson : Quel joueur est il?

En parcourant les articles publiés sur Zion une info ma stupéfait, il entre dans sa 7eme saison NBA.

Je n'y croyais pas alors j'ai vérifié et le pépère à déjà fait 6 saisons. Dans ma tête, il nétait qu'à 3 mais il joue tellement peu.

Mais alors, quel joueur est-il?

Un bust : pour un 1er tour de draft et l'énorme hype qui l'entourait le bilan est décevant.

Un franchise player : doit il être encore considéré comme tel? Là aussi le bilan déçoit beaucoup.

Les Pelicans sont très (trop?) patients avec Zanos. Mais pour quelles raisons? Quel(s) autre(s) stars a un tel traitement de faveur sans résultats concrets?

Les Pels devraient engagé Nico Harrison.