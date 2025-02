Doucement sur les rumeurs, Giannis Antetokounmpo n’ira nulle part

C’est le nom qui revient souvent quand les fans fantasment du transfert d’une superstar. Parce que ses Milwaukee Bucks ne semblent plus dans la meilleure des positions pour gagner un titre, parce qu’il aurait soit disant déjà mis des « coups de pression » pour forcer la main de ses dirigeants à rameuter du transfert, etc. Mais Giannis Antetokounmpo a calmé tout le monde. Interviewé par des journalistes grecs, il s’est montré cash : « Je ne demanderai jamais mon trade, les Bucks devront me mettre dehors. »

Alors, ce n’est pas le premier à avoir dit un truc du genre avant de faire marche arrière. Mais jusqu’à présent, le double-MVP a toujours tenu parole et il n’a jamais affiché aucune envie concrète de départ. Il y a surtout beaucoup de spéculations à son sujet. On imagine que cette déclaration publique va rassurer la franchise du Wisconsin et ses supporters.

Les Bucks sont suffisamment talentueux pour aller loin mais peut-être pas pour décrocher une bague. En revanche, l’intersaison devrait leur permettre de reconstituer une équipe très complète vu qu’ils auront désormais nettement plus de flexibilité pour recruter. En imaginant bien sûr qu’ils fassent les bons choix.

Sinon, petit aparté, Giannis Antetokounmpo a aussi mis une cartouche gratuite à la ville de Detroit. Quand l’un des journalistes lui a parlé du trade de Luka Doncic, il lui a demandé comment il réagirait s’il était envoyé aux Pistons. La star lui a alors répondu : « Doncic est passé de Dallas à Los Angeles et toi tu veux m’envoyer à Detroit ? »