Sans aucune honte ni scrupule, les Mavericks annoncent une hausse du prix des abonnements

La fan base des Dallas Mavericks est mécontente parce qu'elle vient de perdre son chouchou Luka Doncic. Même les dirigeants ont avoué depuis qu'ils ne s'attendaient pas à un tel backlash en transférant le joueur qui les a mené en finales NBA l'an passé. La réaction de la franchise pour essayer d'apaiser tout le monde ? Hausser le prix des abonnements, bien évidemment !

Les supporters les plus fidèles des Mavs vont devoir payer quasiment 9% plus cher pour avoir accès à tous les matches à domicile. Une augmentation du prix que l'organisation veut justifier par des investissements sur l'équipe et les fans. Il y aura peut-être des nouveautés dans la salle, mais ça a un prix. Le timing est évidemment désastreux. C'est même à se demander si les proprios ne veulent pas récupérer une partie des pertes marketing liées au départ de Doncic.