James Harden, le bel hommage de Tyrese Maxey 🤩

James Harden n'a pas forcément la meilleure image auprès du public. Joueur très clivant, l'arrière des Los Angeles Clippers ne laisse personne indifférent. Au cours de sa carrière, il a pu avoir l'image - méritée - d'un soliste un peu trop égoïste.

Pourtant, de son côté, Tyrese Maxey a une vision bien différente de son ex-coéquipier. Marqué par sa collaboration avec le barbu aux Philadelphia Sixers, le jeune talent de 24 ans lui a rendu un bel hommage pour le podcast The Deep 3.

"Je sais que des gens ne seront pas d'accord avec ce terme, mais ce que j'ai appris de lui : il s'est sacrifié. Il a renoncé à une partie de lui-même pour l'équipe, pour le bien de l'équipe. Grâce à lui, Joel a pu marquer de nombreux paniers faciles.

Tout était une question de confiance. Dès le premier jour, il m'a répété : 'Écoute, ne pense pas que tu ne vas pas recevoir le ballon. Ne pense pas que tu ne vas pas continuer à être agressif et à développer ton jeu.'

Son premier réflexe était toujours, peu importe que nous marquions ou non, de me mettre en avant : pour me faire marquer en transition, jouer mon duel ou marquer", a insisté Tyrese Maxey.



Il s'agit d'un aspect du jeu de James Harden parfois sous-estimé : sa capacité à faire jouer les autres. Au cours des dernières années, il a connu une vraie évolution dans ce domaine. Et je trouve cet hommage mérité

James Harden attire les autres stars, qui l’aurait cru ?