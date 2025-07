James Harden attire les autres stars, qui l’aurait cru ?

Dwyane Wade a révélé récemment que Bradley Beal voulait jouer avec James Harden et ce serait l'une des raisons pour lesquelles il a choisi les Los Angeles Clippers après avoir été coupé par les Phoenix Suns.

"Beaucoup de joueurs veulent jouer avec James en raison de ses qualités de playmaker. J'ai aussi entendu que James était un grand leader. Les gars ont une très haute opinion de lui dans les vestiaires", ajoutait Wade.

C'est quelque chose que de l'extérieur, peut-être en étant un peu hater, j'aurais pas spécialement vu venir. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant, James Harden a joué avec un paquet de stars et plusieurs d'entre elles l'ont rejoint et ou ont poussé pour qu'il soit transféré dans leur équipe. Le gars a côtoyé Kevin Durant, Russell Westbrook, Chris Paul, Kyrie Irving, Joel Embiid, Paul George, maintenant Kawhi Leonard, Bradley Beal, etc. Comme quoi. Est-ce que vous auriez imaginé un tel truc ?