Jimmy Butler : 15 matches aux Warriors, 14 victoires

Incroyable bilan des 15 premiers matches de Jimmy Butler avec les Golden State Warriors. 14 victoires en 15 matches donc. Le pire, c'est que l'ancien All-Star n'affole pas spécialement les compteurs mais il fait tout ce qu'il faut pour faire gagner sa nouvelle équipe. Il paraît remotivé et déterminé à aller loin avec Stephen Curry et compagnie. Il tourne pour l'instant à 16,4 points, 44% aux tirs, 5,7 rebonds et 5,9 passes. Surtout, son +/- est de +7,2. Les Warriors dominent quand il est sur le terrain.

Ils sont du coup remonté à la sixième place de la Conférence Ouest et restent en course pour finir avec l'avantage du terrain ! On peut penser que cette équipe sera difficile à bouger en playoffs. Vous l'imaginez aller jusqu'où ?