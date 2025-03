Anthony Davis et Dereck Lively pourraient être bientôt prêts mais vont-ils rejouer ?

Les Dallas Mavericks ont joué à 8 la nuit dernière. Tous les autres membres de l'effectif étaient blessés ou indisponibles. Mais ça n'a pas empêché l'équipe texane de remporter le derby contre les San Antonio Spurs (129-133). La bonne nouvelle, c'est qu'Anthony Davis (abdominaux) et Dereck Lively (fracture de fatigue) seront peut-être remis prochainement. Marc Stein annonce que les deux intérieurs font des progrès et pourraient éventuellement avoir le feu vert médical au courant du mois de mars.

La question, c'est maintenant de se demander si ça vaut le coup de précipiter leur retour. Les Mavs sont dixièmes de la Conférence Ouest et ils peuvent éventuellement sortir du play-in en perdant encore quelques matches. De quoi éventuellement piocher dans la loterie à la draft. On reste sceptique concernant un retour d'Anthony Davis mais on ne serait pas surpris de revoir à un moment Lively, ne serait-ce que pour faire le nombre.