Il était l'un des free agents les plus convoités sur le marché. Finalement, Danilo Gallinari ne jouera pas chez un contender cette saison, mais au sein d'une équipe qui aspire à le devenir à court ou moyen terme. L'Italien de 32 ans s'est engagé avec les Atlanta Haws, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Si les Hawks n'ont pas recruté d'ailier avec le 6e pick de la Draft 2020, c'est parce qu'ils avaient clairement dans l'idée de recruter un joueur confirmé sur le poste 3-4. Danilo Gallinari, qui sort de deux belles saisons avec les Los Angeles Clippers puis l'Oklahoma City Thunder, est l'heureux élu. L'ancien joueur des Knicks ou des Nuggets a paraphé un deal lucratif de 3 ans et 61.5 millions de dollars.

Trades, rumeurs, signatures, rosters : Le grand guide de la Free Agency NBA !

"Gallo" va apporter de l'expérience et du punch offensif à une équipe d'Atlanta très jeune qui cherche clairement l'arrivée de vétérans durant cette intersaison. En plus de Danilo Gallinari, le General Manager vise Rajon Rondo, entre autres, pour donner de la consistance et de la bouteille à son groupe.

Atlanta n'a plus joué les playoffs depuis 2017 et le recrutement qui prend forme a de bonnes chances de mettre fin à cette série de saisons blanches. Avec OKC, Danilo Gallinari tournait à 18.7 points et 5.2 rebonds de moyenne à 40.5% à 3 points la saison dernière.