Jahlil Okafor débarque lui aussi aux Pistons, encore un big à Detroit

En ce début de free agency, les Detroit Pistons continuent d’être très actifs. Mais dur de voir où ils veulent en venir. Après la signature de Mason Plumlee, c’est maintenant Jahlil Okafor qui vient renforcer leur raquette.

L’ancien intérieur des New Orleans Pelicans a signé pour deux ans, selon Adrian Wojnrowski :

Free agent center Jahlil Okafor has agreed to a two-year deal with the Detroit Pistons, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

Les deux dernières saisons, Jahlil Okafor tournait tout juste à plus de 8 points et 4 rebonds. Bien loin des promesses entrevues lors de sa saison rookie. Aux Philadelphia Sixers, il avait en effet signé sa meilleure saison avec 17,5 pts et 7 rebonds. Depuis, il n’a cessé de régresser.

Son talent en attaque est incontestable, mais il ne peut s’éloigner du cercle et ses lacunes en défense ont plombé sa carrière jusqu’à présent. S’il est encore suffisamment jeune pour progresser, cette signature intrigue donc. Et ne risque pas de pousser les fans des Detroit Pistons vers un peu d’optimisme.

Surtout qu’il s’agit d’un énième big man de plus donc. Avant lui et Mason Plumlee, le GM Troy Weaver avait déjà fait venir Dewayne Dedmon et Tony Bradley. Si tout cela semble acter le très probable futur départ de Christian Wood, ça fait quand même beaucoup d’intérieurs solides, mais pas extraordinaires non plus.

Avec cette signature, on imagine que Dedmon et Bradley ne sont pas sûrs de rester et que les Detroit Pistons devraient mettre en place de nouveaux trades prochainement.

