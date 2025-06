Coach, trades, Draft… Devin Booker impliqué dans toutes les décisions à Phoenix ?

On comprend mieux pourquoi Devin Booker a envie de rester à Phoenix. D'après Brian Windhorst d'ESPN, l'arrière All-Star a été impliqué par son front office dans toutes les décisions majeures des dernières semaines : la recherche du nouveau head coach (Jordan Ott) et le trade de Kevin Durant. Il n'est même pas impossible que Booker ait eu son mot à dire sur la Draft et sur le trade de Mark Williams.

Il est probable, toujours selon Windhorst, que Booker signe une extension à hauteur de 150 millions sur 2 ans, ce qui serait un nouveau record en NBA. Les Suns ont-ils raison de donner autant de responsabilités à Devin Booker ?