Zaccharie Risacher, la montée en puissance qui donne envie de vraiment y croire

Georges Niang disait ce weekend que Zaccharie Risacher mériterait d’être nommé ROY cette saison. Même son de cloche chez Trae Young quelques jours plus tôt. Alors oui, ils ne sont pas objectifs puisqu’ils partagent la balle avec le Français aux Atlanta Hawks. Mais c’est justement parce qu’ils le voient jouer de près – ce qui n’est pas le cas de tout le monde – qu’ils savent de quoi il parlent. Quand ils encensent le rookie, ils soulignent surtout sa capacité à jouer juste. Presque comme un vétéran. C’est comme s’il boxait déjà dans une catégorie différente des autres rookies.

Pour en revenir au trophée, ce ne serait vraiment pas déconnant. Contrairement à Alex Sarr qui montre de très belles choses au sein d’une équipe très faible, Risacher est déjà responsabilité dans un groupe qui a des ambitions, avec une forte concurrence sur son poste. Et il a de l’impact ! De plus en plus d’impact même. Encore auteur de 22 points à 9 sur 15 la nuit dernière, le premier choix de la draft finit très bien sa première saison dans la ligue.

Il tourne par exemple à 14 points, 49% de réussite aux tirs dont 43% à trois-points et quasiment 5 rebonds depuis le break du All-Star Weekend. Il pointe à 12,1 points de moyenne sur l’ensemble de la saison, en ayant de meilleurs pourcentages que Sarr et Stephon Castle (le probable futur ROY) et en jouant légèrement moins de minutes. Dans le jeu, il n’est absolument pas irréaliste de penser que Zaccharie Risacher a été le rookie le plus fort ou le mieux préparé. Le terme exact est difficile à trouver.

Les Hawks ont un bilan positif en sa présence (33 victoires en 64 matches) et ils vont jouer à minima le play-in. Le jeune homme devrait même découvrir les playoffs dès cette année. Vraiment encourageant pour la suite de sa carrière en NBA.

Zaccharie Risacher, silence ça pousse…