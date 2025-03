Zaccharie Risacher, silence ça pousse…

La première saison de Zaccharie Risacher en NBA a été placée sous le signe de la croissance. Sélectionné au #1 pick de la Draft NBA 2024 dans une cuvée jugée faible, le Français a débarqué aux Atlanta Hawks. Une franchise avec des ambitions immédiates sur le court terme.

Un environnement compétitif intéressant, mais pas toujours propice pour donner sa chance - sur la durée - à un rookie. Sur cette saison 2024-2025, la gestion du Tricolore a ainsi engendré quelques débats. Son utilisation, par son coach Quin Snyder, a même suscité de l'étonnement.

Cependant, petit à petit, le jeune homme de 19 ans se développe loin de la lumière des projecteurs. Et sur cette fin de saison, ses performances deviennent de plus en plus intéressantes.

Zaccharie Risacher, une floraison prometteuse

La nuit dernière, il a profité de la large victoire face aux Charlotte Hornets (134-102) pour se mettre en évidence. Au total, Risacher a compilé 21 points (à 7/15 aux tirs, dont 5/9 à trois points), 8 rebonds et 2 passes décisives.

Après une première période timide sur le plan offensif, le natif de Malaga s'est épanoui avec un véritable coup de chaud au retour des vestiaires : trois paniers à longue distance sur trois possessions consécutives. Ce n'est pas la première fois que l'ailier démontre sa capacité à se reprendre au cours d'un même match.

"A chaque match, je me sens de plus en plus confiant. J’apprends à chaque possession. C’est un nouvel environnement. J’ai des coéquipiers géniaux pour m’aider, sur et en dehors du parquet. Je suis dans de bonnes conditions pour apprendre. Le staff, mes partenaires, l’organisation. Nous jouons beaucoup, donc c’est top pour un jeune comme moi de pouvoir évoluer avec eux. Mes tirs ? C’était bien. Je bosse très dur tous les jours pour ça. Même si je ne marque pas, je tente d’impacter le match de plusieurs façons. Mais c’est toujours bien de voir que le travail quotidien fonctionne et porte ses fruits", a savouré Risacher devant les médias.

Effectivement, son apport ne se limite pas à son impact offensif. Pour sa première année en NBA, le jeune talent a déjà un apport intéressant sur le plan défensif. Régulier dans cet aspect du jeu, il apporte une garantie à son coach.

"Je n’ai pas envie qu’on s’arrête à une seule chose pour le juger : s’il rentre ses tirs il a bien joué, s’il rate ses tirs il a mal joué. Sur ces situations, Zaccharie aurait mal joué s’il avait refusé les tirs. Il y a eu un match cette saison, je ne sais plus contre qui, mais il a eu un match vraiment difficile en première période. Et il est tout de suite revenu après la pause en enchaînant les paniers avec un énorme troisième quart-temps. C’est révélateur. Plus encore que les statistiques. Cela démontre la façon dont il gère l’adversité. L’adversité, c’est une opportunité déguisée. Il faut de l’adversité pour s’améliorer. Je pense à ça quand je parle de sa compétitivité, il peut jouer dans l’adversité. Je ne suis vraiment pas inquiet pour sa réussite aux tirs. Il est très régulier en défense, cela ne veut pas dire qu’il est parfait. Mais il apporte, soir après soir, de ce côté du terrain. Et cela ne se voit pas sur les stats. C’est un joueur complet, ce n’est pas commun à son âge. Quand tu as un joueur qui peut attaquer le cercle, finir ses actions, tirer, défendre, prendre des rebonds, c’est plutôt une bonne chose", a salué Quin Snyder.

Un joueur "All-Around" dont les stats progressent dans tous les domaines : 11,9 points à 44,3% aux tirs (35% à trois points), 3,7 rebonds et 1,2 passe décisive de moyenne (en 24,31 minutes). Ce n'est pas si loin du favori désigné pour le ROY cette saison, Stephon Castle : 13,8 points à 42,7% aux tirs (28,6 à trois points), 3,2 rebonds et 3,5 passes décisives de moyenne (en 25,45 minutes).

📺 Les stats de Risacher sont-elles trompeuses ?

Il faut de la patience...

D'un point de vue très français, il y a tout de même eu de la frustration dans cette saison de Risacher. Pas par rapport à ses prestations. Mais surtout concernant son utilisation. Même s'il a rarement quitté le cinq de départ, son rôle a été limité.

Son temps de jeu, irrégulier, a essentiellement oscillé entre 17 et 25 minutes. Et l'utilisation de Snyder a pu surprendre. L'ex-entraîneur du Utah Jazz l'a parfois laissé sur le banc en 4ème quart-temps malgré de belles soirées.

Mais pour Snyder, il s'agit d'un processus logique pour l'éclosion du Tricolore sur le long terme.

"Ce n’est pas inhabituel quand tu as une rotation profonde. Nous avons de bons ailiers. Puis il y a aussi des matches où il a été présent (dans le 4ème quart-temps, ndlr). Comme je l’ai déjà dit : je répondrais à la question de la même manière si Zaccharie ne débutait pas. Pourtant, il y aurait des questions à ce sujet. Je crois que le plus important pour lui est de profiter à fond de ses minutes sur le parquet. Et c’est ce qu’il fait, il a joué un plutôt bon match. Son développement va être amusant à regarder. Et ce n’est pas seulement lié à son talent. Mais plutôt par rapport à son approche et à sa mentalité. S’il continue d’être comme ça, il va continuer de s’améliorer. Les gens parlent souvent de plafond, et nous pensons qu’il a un plafond très élevé. Et comme je l’ai déjà dit, c’est par rapport à sa compétitivité, sa passion et son travail", a-t-il répété.

Avec son statut de #1 pick et son potentiel évident, on a l'envie d'en voir plus. Plus vite. Mais Quin Snyder s'assure de ne brûler aucune étape. Et pour son développement sur la durée, on espère que cette méthode va continuer de porter ses fruits.

A bientôt 20 ans, Zaccharie Risacher a ce luxe : il a le temps pour grandir.

