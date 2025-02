Qualifiée pour l'Eurobasket 2025, l'équipe de France va devoir construire son groupe. Avec les départs à la retraite de Nicolas Batum et Nando De Colo, le forfait probable de Victor Wembanyama et l'incertitude autour de Rudy Gobert, l'effectif tricolore pourrait connaître une véritable révolution.

Notamment avec l'intégration, pour la première fois, de plusieurs jeunes talents. Mais pour un Euro et avec une carrière NBA à mener, il est parfois tentant de faire l'impasse. De son côté, Zaccharie Risacher s'est déjà positionné.

Auteur d'une saison correcte - sans briller - aux Atlanta Hawks, le #1 pick de la Draft 2024 souhaite disputer cette compétition avec la sélection tricolore.

"J'ai évidemment envie de participer à cet Euro. L'équipe de France, représenter mon pays sur la scène internationale, c'est là (il pointe son coeur). J'ai hâte d'avoir cette opportunité-là. Je vais tout faire pour me donner les moyens d'atteindre cet autre objectif.

Mais avant, on n'oublie pas quand même qu'il y a une saison à terminer et que j'ai des coéquipiers et une organisation qui comptent aussi sur moi", a tout de même précisé Risacher pour L'Equipe.

Une bonne nouvelle. Je vois Risacher, à seulement 19 ans, comme un futur cadre de cette équipe. Avec ses qualités et le vivier français, il a le profil pour faire du bien au jeu collectif des Bleus. Et pour s'imposer comme un indispensable pour les 10 prochaines années.

Je suis content de le voir motivé et prêt à prendre ses marques en équipe de France dès cet été.