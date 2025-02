La France qualifiée pour l’Eurobasket 2025 !

L'équipe de France va bel et bien disputer l'Eurobasket 2025 cet été ! En tête du groupe E après 4 victoires en 4 matches, la sélection tricolore a validé son billet pour ce tournoi en l'emportant en Croatie (83-80) vendredi. Et à Zadar, dans une salle surchauffée, cette qualification n'a pas été simple à valider !

Privés d'Evan Fournier, de Vincent Poirier mais aussi de Jaylen Hoard, les Bleus ont pourtant réalisé une belle entame. Grâce à Théo Maledon (10 points), Isaia Cordinier (4 points) et Timothé Luwawu-Cabarrot (12 points), les hommes de Freddy Fauthoux ont pris le contrôle des débats.

Avant de tomber sur un hic : Mario Hezonja (37 points et 11 points). En feu, le joueur du Real Madrid a été capable de maintenir son pays dans le coup. Comme souvent, les Français ont concédé de nombreux turnovers et les Croates en ont profité pour résister au contact.

Avec les apports d'Amine Noua (13 points) et d'Elie Okobo (16 points), la France a longtemps semblé avec une belle marge. Mais en face, Hezonja, même esseulé, multiplie encore et encore les exploits. Et l'écart a été seulement de 4 points dans le money-time !

Heureusement, Yoan Makoundou (6 points) a été précieux dans les derniers instants. Et la France a donc gagné (83-80). Pour la Croatie, ce revers est synonyme d'une élimination. Les Bleus vont défier la Bosnie-Herzégovine, également qualifiée, pour le plaisir lundi.

Wembanyama, Sarr, Bilal et les autres : Cette Equipe de France du futur qui pourrait faire flipper la planète basket