Les résultats de la nuit en NBA

Hawks @ Hornets : 134-102

Nets @ Celtics : 104-96

Bucks @ Warriors : 94-104

Cavs @ Clippers : 119-132

Cooper Flagg et les 5 joueurs à suivre au Tournoi NCAA

- Zaccharie Risacher a connu un joli coup de chaud en deuxième mi-temps lors de la victoire des Hawks à Charlotte. Le Français a mis quatre paniers à trois points après le repos, dont trois sur trois possessions consécutives et à chaque fois sur le même spot pour finir avec 21 points et 8 rebonds au compteur.

ZACCHARIE RISACHER. 🇫🇷 21 POINTS (16 dans le 3ème QT)

8 REBONDS

2 PASSES

5 3PM Victoire des @ATLHawks 134-102 pic.twitter.com/WEb1WDp6Jn — NBA France (@NBAFRANCE) March 19, 2025

Trae Young (31 pts) et Dyson Daniels (22 pts, 7 rnds, 7 asts) ont assuré aussi, l'Australien devenant le joueur avec le plus d'interceptions sur une saison depuis Ricky Rubio en 2013.

Malheureusement, Moussa Diabaté semble s'être très sérieusement blessé à 4 minutes de la fin. L'intérieur des Hornets n'arrivait plus à poser le pied par terre et à dû être escorté hors du terrain. On attend de ses nouvelles avec anxiété tant il nous a réjouis cette saison lorsqu'il a eu l'opportunité de le faire.

LaMelo Ball et Miles Bridges n'ont pas disputé cette rencontre.

- Même sans Jayson Tatum et Jaylen Brown, les Celtics trouvent les ressources pour s'imposer. Les fans de Boston qui avaient acheté des places pour ce match face à Brooklyn ne s'attendaient sans doute pas à voir Baylor Scheierman claquer 20 points en 16 minutes, dont 13 dans le 4e quart-temps, avec un panier à 3 points au buzzer du 3e quart-temps pour permettre à son équipe de prendre un point d'avance. Le rookie passé par Creighton a été ovationné à sa sortie en fin de match, lui dont le record en NBA était de 15 points. Kristaps Porzingis a apporté 25 points et 13 rebonds.

- Pourtant privés de Stephen Curry, laissé au repos, les Warriors ont repris leur marche en avant avec une victoire assez sereine contre Milwaukee. Grâce à une très bonne première mi-temps, Golden State a géré son avantage jusqu'au bout, avec un très bon Jimmy Butler (24 pts, 10 asts, 8 rbds) et des contributions de Buddy Hield (16 pts) et Brandin Podziemski (17 pts). Avec cette deuxième défaite consécutive, Milwaukee est 5e, à la merci de Detroit, qui compte le même nombre de victoires.

JIMMY, GOLDEN STATE WIN 8 OF 9 🔥 24 PTS | 8 REB | 10 AST The @warriors are 15-2 with Butler III on the court! pic.twitter.com/3AYXd0WL0s — NBA (@NBA) March 19, 2025

- Cleveland a perdu un deuxième match consécutif pour la première fois depuis le mois de janvier. Malgré un départ canon avec 45 points marqués dans le 4e quart-temps, les Cavs ont chuté sur le parquet des Clippers. Los Angeles a pu compter sur un excellent Kawhi Leonard (33 pts), sur l'énorme apport à l'intérieur du toujours très sous-coté Ivica Zubac (28 pts, 20 rbds) et de James Harden (22 pts, 9 asts) pour conquérir une quatrième victoire de rang.

Nicolas Batum a joué 17 minutes en sortie de banc pour 3 points, 5 rebonds et 3 passes. Les Clippers sont 8e, à une victoire de la 6e place, pour le moment occupée par les Warriors.