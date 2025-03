Cooper Flagg et les 5 joueurs à suivre au Tournoi NCAA

La March Madness et son tournoi NCAA débutent cette semaine aux Etats-Unis. En marge du podcast preview que l'on vous proposera mercredi (en plus de celui sur les filles ce jeudi après-midi), voici quelques joueurs à suivre, qu'il s'agisse de gros prospects pour la Draft NBA 2025, ou de garçons capables de briller dans ledit tournoi.

Cooper Flagg (Duke), forward

On ne sait pas si Cooper Flagg sera remis de sa blessure à la cheville à temps pour aider Duke à avancer dans le Tournoi NCAA. Ou même si Cooper Flagg se présentera à la Draft NBA 2025 (spoiler : oui). Mais son cas sera à suivre de près dans les prochains jours. On a envie de voir l'énorme prospect des Blue Devils en action dans des matches à fort enjeu, pour avoir un aperçu de son talent et de comment il pourrait se transposer à la NBA. Flagg est l'un des jeunes joueurs américains avec la panoplie la plus complète que l'on ait pu vu voir ces dernières années et il est possible que les Etats-Unis tiennent leur talent générationnel. Le terme est souvent galvaudé, mais le garçon est brillant, ultra complet et semble branché de la bonne manière pour répondre aux attentes.

Le premier match : Duke (1) vs un adversaire à déterminer, jeudi à 19h50 heure française.

VJ Edgecombe (Baylor), guard

En l'absence de Dylan Harper et Ace Bailey, qui n'ont pas réussi à emmener Rutgers dans ce Tournoi NCAA, l'autre grosse attraction de cette March Madness chez les probables lottery picks de la Draft NBA 2025 sera le Bahaméen de Baylor. Edgecombe est un phénomène athlétique, pas non plus dénué de qualités techniques, avec la capacité d'être très impactant en défense, tout en ayant amélioré significativement son adresse extérieure ces dernières semaines. Il y a un très joli condensé de choses excitantes chez lui et le Tournoi pourrait lui permettre de les montrer aux scouts et aux observateurs.

Holy cow, VJ Edgecombe chasedown block pic.twitter.com/tBNTsbKfWf — Ricky O'Donnell (@SBN_Ricky) March 9, 2025

Le premier match : Mississippi State (8) vs Baylor (9), jeudi à 17h15

Derik Queen (Maryland), intérieur

Si le pivot le plus coté de la classe de Draft 2025 est le Dukie Khaman Maluach, il faudra absolument jeter un oeil à ce que fera Derik Queen, celui des Terrapins. Queen est un ancien de la Monteverde Academy et a une panoplie offensivement potentiellement fabuleuse pour un intérieur freshman. Il y a évidemment encore du travail, mais le garçon a des skills, des qualités de playmaking et un arsenal en développement qui lui permet d'être une vraie menace en attaque. Il est annoncé dans la loterie de la Draft 2025 et ce n'est pas un hasard.

Derik Queen is an exceptionally skilled, cerebral offensive player at 6-10. Few bigs can process the game with such ease. https://t.co/17P68QEkMO pic.twitter.com/J7JsXgInlV — Jacob Myers (@League_Him) March 12, 2025

Le premier match : Maryland (4) vs Grand Canyon (15), jeudi à 21h35

Boogie Fland (Arkansas), guard

Absent depuis le 18 janvier, Fland va faire son retour pile poil pour le Tournoi NCAA, ce qui est évidemment à double tranchant pour sa cote avant la Draft. Le freshman des Razorbacks est un combo guard capable de jouer à la vitesse de l'éclair, mais aussi d'être précautionneux avec la balle, adroit à 3 points et redoutable en attaque. Typiquement les armes qui aideront Arkansas a faire un run dans ce Tournoi s'il parvient à les exprimer malgré ses deux mois sans jouer.

Le premier match : Kansas (7) vs Arkansas (10), jeudi à 0h10

Nique Clifford (Colorado State), guard/forward

Le leader des Rams est l'un des meilleurs joueurs de la saison en NCAA et sa cote est en train de monter avant la Draft 2025. Comme beaucoup de seniors (il est même super senior et a 23 ans, puisqu'il a utilisé son année d'éligibilité bonus à cause du Covid), il devra briller dans le Tournoi pour montrer qu'il mérite d'être pris plus haut. Hyper athlétique et malin, il peut mener Colorado State, seulement classé #12, assez loin et s'assurer l'opportunité de devenir un role player précieux en NBA.

Nique Clifford dropped 36 points on 18 shots to help Colorado State pick up a key road win at Boise State. The versatile 6-foot-6 super senior is shooting 39% from three on career-high volume this season. pic.twitter.com/edWMN7otqG — Jacob Myers (@League_Him) March 8, 2025

Le premier match : Memphis (5) vs Colorado State (12), jeudi à 19h

Johni Broome (Auburn), forward

Le poste 4 d'Auburn a fait des ravages cette saison et justifie presque à lui seul le statut de tête de série de sa fac dans ce Tournoi. Le senior des Tigers est puissant, fort au rebond, mais aussi en train de développer ses qualités à 3 points et à mi-distance. On n'est pas sur un basketteur ultra athlétique, mais son profil est typique des gros scoreurs universitaires capables de rayonner durant la March Madness, avant d'avoir un shot au 2e tour de la Draft NBA.

Le premier match : Auburn (1) vs adversaire à déterminer, mercredi à 19h

