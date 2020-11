Jerami Grant quitte les Nuggets pour toucher le jackpot aux Pistons

Jerami Grant a été l’un des acteurs notables du superbe parcours des Denver Nuggets en playoffs dans la bulle. Dans la foulée, il profitait de sa cote en hausse pour renoncer à sa dernière année de contrat à 9 millions de dollars. Il touchera le double l’an prochain. En effet, le joueur de 26 ans s’est engagé pour 60 millions sur trois saisons avec les Detroit Pistons hier soir.

Denver was willing to match the three-year, $60M offer Jerami Grant received from Detroit. Grant enjoyed his time in Denver, but leaves for Pistons where he is expected to have an enhanced offensive role. https://t.co/qdiIhku6gb

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020