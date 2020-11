Dario Saric reste à Phoenix, les Suns en ordre de marche

Ce n'est pas une énorme surprise, mais c'est quand même une très bonne nouvelle pour les Phoenix Suns. Dario Saric, devenu un membre important de l'équipe depuis son arrivée en provenance de Minnesota (66 matches, 25 minutes en moyenne), a signé un nouveau contrat.

Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, l'ailier polyvalent croate (il a même joué un peu poste 5 dans la bulle), a signé pour 3 ans et 27 millions de dollars. Un deal qui semble plutôt bon pour les deux parties. Dario Saric n'a pas encore complètement explosé en NBA, mais il est d'ores et déjà un très bon contributeur et un garçon à qui il ne manque pas grand chose pour être vraiment excellent.

A 26 ans, le 12e pick de la Draft 2014 (il avait été échangé par Orlando contre Elfrid Payton) tournait à 10.7 points et 6.2 rebonds sous le maillot des Phoenix Suns la saison dernière. Il sera encore une pièce essentielle de ce groupe aux ambitions revues à la hausse. Monty Williams a ainsi vu Chris Paul et Jae Crowder venir renforcer son équipe et y apporter l'expérience qui manquait jusque-là.

Il serait étonnant qu'on ne voit pas Dario Saric et les Suns au moins aux portes du top 8 de la Conférence Ouest en 2021.