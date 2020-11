Jae Crowder rejoint Chris Paul, Devin Booker et cie aux Phoenix Suns

Les Phoenix Suns vont être vraiment intéressants à suivre la saison prochaine. Ils viennent d’enregistrer la signature de Jae Crowder, d’après Shams Charania.

Celui qui a fini la saison dernière avec le Miami Heat s’est vu offrir un contrat de 30 millions de dollars sur 3 ans.

Jae Crowder will sign a three-year, $30M deal with the Suns, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. https://t.co/yNYPAZX5Dp

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020