Wesley Matthews devrait venir renforcer les Lakers, encore une belle prise

Après Dennis Schröder, voilà une nouvelle belle affaire des Los Angeles Lakers. Vu qu'ils avaient dû céder Danny Green dans l'échange pour faire venir l'Allemand, les Californiens se cherchaient un nouveau sniper. Ils n'ont pas mis trop longtemps. Selon Shams Charania, ils devraient donc signer Wesley Matthews pour une saison à un peu plus de trois millions de dollars.

Free agent Wes Matthews plans to sign with the Lakers, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 20, 2020