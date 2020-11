Les New York Knicks ont fait de la place dans leur masse salariale en se séparant des contrats non garantis de Taj Gibson et Bobby Portis hier soir. Leurs départs laissaient un Mitchell Robinson un peu esseulé dans la peinture. Mais les dirigeants de la grosse pomme ont vite réagi en lui trouvant déjà une doublure pour la saison prochaine.

The Utah Jazz have an agreement to trade Ed Davis to the New York Knicks, League Sources tell The Athletic — Tony Jones (@Tjonesonthenba) November 19, 2020

The Utah Jazz are trading Ed Davis and two 2023 second-round picks to the New York Knicks, sources tell @WindhorstESPN and me. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 19, 2020

Ed Davis arrive donc en provenance du Utah Jazz. La franchise de Salt Lake City avait besoin de libérer de l’espace sous le Cap afin de recruter et/ou de prolonger Jordan Clarkson pendant l’intersaison. Davis est donc envoyé à New York avec deux seconds tours de draft.

C’est une bonne pioche pour les Knicks, surtout sans rien dépenser. Il n’aura peut-être pas un grand impact sur les résultats mais Ed Davis est un intérieur solide. Et sérieux. Idéal pour cadrer le vestiaire. Et idéal pour assurer le rôle de back-up derrière le jeune Robinson, qui devrait enfin être titulaire à temps plein.

