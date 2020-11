Juancho Hernangomez rempile aux Wolves pour 3 ans

Les Wolves voulaient absolument resigner leurs free agents, c'est ce qu'ils ont fait avec Malik Beasley (60 millions) et maintenant avec Juancho Hernangomez.

L'ailier de 25 ans, Juancho Hernangomez, qui valait 6 points et 4 rebonds de moyenne l'année dernière, s'est donc engagé pour 3 ans et 21 millions de dollars avec les Timberwolves de Minnesota.

Les Wolves filent 60 millions à Malik Beasley, c'est audacieux

Restricted free agent Juancho Hernangomez is finalizing a three-year, $21M deal to re-sign with the Minnesota Timberwolves, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 22, 2020