JJ Barea reste à Dallas, Mark Cuban est fidèle en amour

Imaginer JJ Barea aux Dallas Mavericks en 2021, deux ans après la retraite de Dirk Nowitzki, c'était quand même loin d'être évident. Sauf que Mark Cuban n'est pas homme à oublier ce que des joueurs lui ont apporté et a décidé de le rappeler au Porto-Ricain. A 36 ans, Barea vient de signer un contrat d'un an et 2.6 millions de dollars avec les Mavs, annonce Shams Charania de The Athletic.

Les dernières années n'ont pas été des plus agréables pour JJ Barea, victime d'une rupture du tendon d'Achille en janvier 2019 et revenu en 2020, avec quatre apparitions dans la bulle de Disney World. La saison dernière, le meneur de 36 ans est apparu à 29 reprises sous le maillot de Dallas et va débuter sa 15e saison dans la ligue le mois prochain.

C'est évidemment grâce à ses exploits en 2011, l'année du titre de champion décroché par Dallas, que Barea est devenu l'un des chouchous des fans des Mavs. Dans la rotation à la mène, l'intéressé tentera de trouver du temps de jeu derrière Luka Doncic, Jalen Brunson ou encore le rookie Tyrell Terry, que l'on a identifié comme l'un des possibles steals de la Draft 2020.

Il est quand même de plus en plus probable que JJ Barea vienne rejoindre le staff des Dallas Mavericks une fois qu'il aura raccroché. Ce n'est en tout cas pas pour de suite, puisque l'un des héros du sacre contre le Miami Heat n'est pas du genre à ranger ses sneakers à la première grave blessure...

