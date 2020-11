Si cette Draft 2020 a finalement réservé peu d'énormes surprises malgré le flou qui l'entourait, quelques joueurs ont été pris plus bas que les prévisions et leur potentiel supposé ne le laissaient deviner. Voici ces joueurs que bon nombre de franchises pourraient amèrement regretter d'avoir zappé, volontairement ou non.

Deni Avdija - 9e pick par les Washington Wizards

Deni Avdija en 9e pick, ce n'est pas une chute vertigineuse non plus. L'Israélien était dans tous les cas attendu dans le top 10, mais on ne savait pas à quelle place. C'est simplement un peu décevant, toutes proportions gardées, pour des gens qui, comme nous, ne l'avons jamais sorti des cinq premières places de cette cuvée. On était même allé jusqu'à l'imaginer à Golden State en 2e position, tant le workout et l'entretien avec les Warriors s'étaient bien déroulés. Raté...

C'est finalement à Washington que l'ailier du Maccabi Tel Aviv va découvrir la NBA. Ce n'est ni la destination la plus sexy - les Wizards ont surtout été un one-man show de Bradley Beal pour cacher la médiocrité ambiante ces derniers mois - ni le meilleur fit sur le papier. Mais finalement, n'est-ce pas la meilleure occasion pour Deni Avdija de prouver que sa réussite en tant que forward créateur n'est pas dépendante de l'endroit où il joue ?

Deni Avdija ne veut pas être comparé à Luka Doncic et il a raison

Avdija a du flair, une expérience du niveau professionnel et un mental qui ont de bonnes chances de contraindre les équipes qui se sont orientées vers autre chose - on pense à Chicago, Cleveland ou New York en particulier - de réaliser qu'elles ont vraiment fait une belle erreur.

Pas question de dire que les teams en question ont raté un nouveau Luka Doncic. Mais on a quand même dans l'idée qu'elles sont probablement passées à côté d'un talent assez spécial.