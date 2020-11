Cette vidéo démontre que Luka Doncic peut très bien défendre en NBA

Luke Doncic est un génie balle en main. Un attaquant formidable. En revanche, il n'affiche pas le même niveau d'efficacité en défense. Ce qui est donc considéré comme la principale lacune de sa panoplie. Sans doute à raison. Mais le jeune prodige slovène n'est pas complètement mauvais de ce côté du terrain. Ce n'est pas non plus un boulet pour son équipe. Il lui arrive même de vraiment s'impliquer et de faire le boulot. La preuve en images.

Alors c'est évidemment toujours difficile de juger une compilation d'actions mises bout à bout. Elles ne décrivent pas toute la réalité. Mais ces possessions démontrent que Luka Doncic peut faire le boulot. Et pas contre n'importe qui. Même contre des superstars comme Kawhi Leonard ou Paul George.

En plus, il faut souligner l'importance du match. Game 4 des playoffs. Ses premiers playoffs ! Avec quasiment l'interdiction de perdre pour les Dallas Mavericks, sous peine d'être menés 3-1. Et malgré une cheville douloureuse, Doncic a donc posté 43 points, 17 rebonds et 13 passes en plantant le buzzer beater pour la gagne. Et en défendant dur. Un vrai grand joueur.