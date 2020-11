Brandon Ingram prolonge aux New Orleans Pelicans et touche le jackpot

Brandon Ingram a rentabilisé sa très bonne saison avec les New Orleans Pelicans.

Sa franchise vient en effet de lui offrir une extension de contrat max. Il touchera 158 millions de dollars sur cinq ans, selon Adrian Wojnarowski.

New Orleans Pelicans All-Star F Brandon Ingram has agreed to a five-year, $158 million maximum contract extension, his agents Jeff Schwartz and Jordan Gertler of @excelsm_bball tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 24, 2020

Brandon Ingram a donc réussi son pari. Tout juste arrivé aux Pelicans dans le trade d’Anthony Davis, il avait fait l’impasse sur une proposition de prolongation de contrat plus modeste. Une proposition d'extension moindre car il sortait d'une fin de saison gâchée par un problème de thrombose au bras. Il l'a donc refusée. Son objectif était de continuer sa progression et de gagner un rôle prépondérant la saison écoulée. Histoire de négocier à un montant plus élevé. Ce qu’il a donc pu faire.

L’année passée, il a explosé pour sa quatrième saison NBA. Lors de son dernier exercice aux Lakers, il cumulait une ligne de stats déjà très intéressante : 18,3 pts, 5,1 rbds et 3 pds. En 2019-20, à NOLA, il a crevé l’écran alors que Zion Williamson était sur le banc. 23,8 pts, 6,1 rbds et 4,2 pds. Le tout avec un très mignon 39,1% à trois-points.

Cette adresse à trois-points a été l’une des clés de ses progrès et de son plus gros impact. L’autre clé principale réside dans son physique, qui l’a plus laissé tranquille que lors de son passage aux Lakers. Là-bas, s’il montrait régulièrement des flashs de son talent, il a malheureusement trop souvent été gêné par des pépins physiques.

Brandon Ingram a logiquement décroché sa première sélection au All-Star Game et un titre de Most Improved Player la saison dernière.

Avec son option offensive numéro 1 verrouillée sur le long terme, mais aussi Lonzo Ball, Zion Williamson ou encore Steven Adams, les New Orleans Pelicans ont une belle base pour construire. Et vont légitimement viser les playoffs la saison prochaine.

