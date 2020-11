Dwight Howard annonce qu’il reste aux Lakers… puis signe à Philadelphie !

Joli couac entre Dwight Howard et les Los Angeles Lakers cette nuit. A l'ouverture de la free agency, le pivot californien a balancé un tweet qui ne laissait pas vraiment de place au doute quant à son avenir.

"Je reste là où je suis à ma place. La Lakers Nation, je vous aime. Purple and Gold sont des couleurs qui ne vieillissent jamais".

Sauf que quelques minutes plus tard, Shams Charania de The Athletic annonçait la signature de Dwight Howard aux Philadelphie Sixers, pour un an et 2.6 millions de dollars. Une information confirmée par son agent.

Le tweet a évidemment été supprimé. Il semblerait qu'au moment de poster ce message, "D12" pensait qu'une offre de 3 millions pour une saison lui avait été proposée par les Lakers. Ce n'était apparemment pas encore le cas et cette friture sur la ligne a poussé le triple meilleur défenseur de l'année à revoir ses plans.

Les Sixers ont sauté sur l'occasion et s'offrent un joueur à la confiance retrouvée, au physique impeccable et à la bonne connaissance de la Conférence Est, lui qui a longtemps porté les couleurs d'Orlando, est né à Atlanta et a porté les couleurs des Hawks et des Hornets. Dans le secteur intérieur, les Lakers ont recruté Montrezl Harrell cette nuit. Un profil bien plus offensif - mais aussi bien plus jeune - que celui de Dwight Howard.

