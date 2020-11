Montrezl Harrell aux Lakers, Patrick Beverley l’a mauvaise

La rivalité entre les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers risque de gagner un peu en intensité cette saison. Montrezl Harrell, le 6e homme de l'année en titre, a décidé de rejoindre les Lakers pour deux ans et 19 millions de dollars.

Pièce essentielle des Clippers, Harrell était en fin de contrat et clairement sur le départ. Simplement, on ne pensait pas le voir rester à L.A. et simplement changer de couleurs, avec une belle ristourne par rapport à ce à quoi il aurait pu prétendre sur le marché.

Par contre, on aurait effectivement pu se douter que quelque chose se tramait : Montrezl Harrell est représenté par Rich Paul, l'agent et ami de LeBron James. La nouvelle a pris les désormais ex-coéquipiers de Harrell par surprise. L'intérieur de 26 ans n'avait clairement pas prévenu tout le monde de sa décision avant que celle-ci ne soit révélée par Brian Windhorst d'ESPN.

Patrick Beverley, avec lequel il a vécu de bons moments à L.A. après que les deux hommes aient été recrutés en même temps en provenance de Houston, n'a pas caché son amertume sur Twitter. Le meneur a réagi sur Twitter avec un "What !" et des émojis contrariés. Quelques minutes plus tard, histoire de calmer le jeu, Beverley admettait simplement être "content pour lui"...

La saison dernière chez les Clippers, Montrezl Harrell tournait à 18.6 points et 7.1 rebonds de moyenne à 58%, le tout en sortie de banc. Il est probable qu'il ait le même rôle chez les Lakers désormais.

Il s'agit en tout cas d'un énorme coup pour les champions en titre dans le secteur intérieur, après le revirement de Dwight Howard, qui va finalement s'engager avec les Sixers. Montrezl Harrell est la troisième recrue des Lakers après Dennis Schröder et Wesley Matthews.