Un peu de contexte. Je regardais le CQFR du samedi sur Youtube, et je suis tombé sur un commentaire de BonnisseurDeLaBath que j'ai trouvé intéressant à propos du trade SGA / Paul George :

Pas d'accord avec vous sur le trade SGA/Paul George. D'abord parce qu'on dit tout le temps qu'un trade se juge sur la durée et que donc le "sur le coup ça se tenait" n'a pas grande valeur à mon sens. De plus car même si on ne pouvait imaginer que SGA ait un potentiel de mvp, après sa saison rookie ça sentait fort le futur franchise player à 20, 25 ppg. En effet il tournait déjà autour de 10, 12 ppg en ayant peu le ballon et venait de sérieusement embêter les warriors période KD en playoffs, leur prenant 2 matchs. De l'autre côté PG venait déjà de montrer de forts signes de faiblesses en playoffs avec 2 éliminations consécutives au 1er tour face à des équipes plus faibles (le jazz de Mitchell rookie, les blazers de Dame, Mccollum et... Kanter, Harkless, zach collins).

Ce trade c'est comme si aujourd'hui les Spurs envoyaient Castle, Vassel, 5 premiers tours de draft et 2 swap picks pour avoir juste Devin Booker en retour. On serait tous scandalisés si cela se passait...

J'y ai répondu sur Youtube, mais ma réponse est si longue que je trouve assez sympa d'en faire une session. A vous de me dire !

Les Clippers, surprise de cette fin de saison ?

Dire que ce trade est scandaleux c'est, selon moi, être "result oriented" :

Choisir l'évènement avec la probabilité la plus faible d'arriver mais le résultat le plus favorable, parce que tu sais que cet évènement va arriver.

Même sur la durée, je pense que ce trade était bon pour les Clippers. Je m'explique en prenant l'exemple de ce trade fictif, et en ayant l'objectif en tête d'être compétitif sur les 5 prochaines années, voilà ce que ça donne :

Tu récupères un joueur lock top 20 (15?) NBA, complémentaire avec ta première option, et qui a prouvé qu'il était capable d'emmener son équipe en final NBA. Un joueur qui va sur ses 29 ans donc qui te donnera encore au moins 4-5 ans à (très) bon niveau. Tu perds un mec dont le plafond est identifié et pour sûr pas assez élevé pour aller loin (Vassel), et un potentiel dont tu sais qu'il deviendra bon (qui l'est déjà), mais tu ne sais pas quand il le sera, ni à quelle hauteur il pourra aller (peux-t-on décemment parier que Castle sera candidat principal au MVP dans 6 ans ?).

L'échange peut ainsi se résumer ainsi : un avenir hypothétique, contre l'assurance quasi certaine de t'ouvrir la fenêtre pour les 5-6 prochaines années.

Toujours aussi scandaleux ?

Moi je ne pense pas. Au contraire, je pense que si demain le package est proposé aux Spurs, il le font. Comme les Clippers l'ont fait il y a 6 ans (Surtout qu'à l'époque, Paul George c'est n°3 à la race MVP et à la race DPOY).

Mais alors, comment évaluer un trade après plusieurs années, maintenant que l'on sait ce que SGA est devenu et que le pick 2021 des Clippers c'est Jalen Williams ?

Selon moi, c'est l'espérance de gain à long terme qui doit déterminer si oui ou non un trade était bon.

Prenons pour 2 exemples.

En premier, le trade des Nets pour Garnett / Pierce. Tu récupères 2 stars âgées sur le déclin (défaite en final de conf la saison précédente, au premier tour cette saison là) contre :

le 1st pick 2014. Tu t'attends à ce qu'il ai peu de valeur. Les Nets vont être bon parce que quand même, Garnett et Pierce sortent pas d'une mauvaise saison. Le 1st 2016, tu sais pas trop. Est-ce que Garnett ça tiendra jusque là ? La valeur du pick monte déjà pas mal. Le swap 2017 et le 1st 2018. Tout le monde s'attend à ce que le duo, du haut de leurs 40 piges ne permettent pas à éviter la lottery. Les Nets seront donc en reconstruction et si aucun agent libre ne les rejoint à l'été 2015, ils sont foutu. La valeur est énorme.

Résultat du calcul : Les Celtics nettoient leur masse salariale en engrangeant des assets qui avaient une très forte proba d'être très bon. Les Nets eux troquent leur avenir pour 2 ans potentiels de haut niveau, mais pas si haut que ça au vu des résultats des Celtics sur les 2-3 années précédentes.

Au vu de ça, je pense qu'on peut dire sans trop de problème que l'espérance de gain était largement en faveur des Celtics au détriment des Nets -> Le trade est perdu pour ces derniers, et c'était prévisible sans même à avoir à parler de l'accident industriel qui est arrivé par la suite.

Le second exemple est le trade développé par Théo comme étant un des pires : Le swap de pick des Celtics (encore eux) et des Sixers en 2017 :

Les Celtics récupèrent le pick 3 qui devrait leur permettre de recruter le joueur qu'ils visent, Tatum. Il est annoncé comme ayant un profil de go-to-guy, le mec avec le plafond le plus haut de la classe de draft car polyvalence offensive et défensive. En bref, un choix parfait pour s'assurer un avenir radieux. En plus de Tatum, ils récupèrent le 1st pick des Kings de 2019, qui sera très certainement haut (les Kings...). Les Sixers récupèrent le 1st pick pour sélectionner Markelle Fultz : Meneur athlétique avec une envergure de dingo qui est annoncé comme super défenseur, scoreur aux 3 niveaux s'il arrive à développer son shoot (qui n'était pas horrible non plus). Ils ajoutent donc un "All-Star en puissance qui pourrait planter 18-20 points par soir dès sa saison rookie" selon Alex de Trashtalk. Pas mal, surtout que le fit est évident auprès d'un Ben Simmons créateur balle en main et d'un Embiid dévastateur au poste mais qui peut étendre le jeu, tout 2 défenseurs d'élite.

Résultat du calcul : Pas si mal pour les 2 franchises. Chacune réussi à améliorer son roster pour les années qui arrivent, les Sixers en ajoutant un talent brut à polir qui fit avec leur jeu et leur timeline, les Celtics en récupérant un très bon jeune qui a le potentiel pour devenir le n°1 de la franchise qui en manque cruellement à ce moment là.

Si on ajoute le pick 2019 de Kings, on peut probablement dire que l'espérance de gain est un tantinet en faveur des Celtics, mais pas tant que ça au moment où le trade a été fait. Ce n'est finalement qu'une blessure survenue après le trade qui nous fera dire que c'était un très mauvais moove pour les Sixers, surtout au vu du développement de Tatum. Mais qui pouvait le prévoir ?

En conclusion, évaluer un trade, même 5, 6, 10 ans plus tard, devrait se faire sur la base de ce qui pourrait très probablement arriver. Tenir rigueur à un GM de ne pas avoir prévu l'imprévisible ce serait comme lui reprocher de ne pas savoir lire l'avenir...

Ce qui me permet d'avoir une petite pensée pour Nico Harrison :

Luka Doncic sera très probablement l'un des 2-3 meilleurs joueurs de la ligue dans 5 ans AD jouera probablement 50 matchs par saison pour les 4-5 prochaines, moyenne qu'il tient depuis les 4-5 dernière saisons

Espérance de gain pour les Mavs : -1 000 000 avant même le premier match... (ça fait jamais de mal de rappeler que quoi qu'il arrive, ce trade est objectivement le pire de l'histoire...)