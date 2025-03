Les Clippers, surprise de cette fin de saison ?

Et si les Clippers se révèlent être la belle surprise de cette fin de saison 2025 ?

En forme récemment avec 8 victoires sur les 9 derniers matchs, dont un joli statement contre Cleveland, quelles ambitions les Clipps peuvent-ils vraiment avoir ?

Initialement, leur plafond semblait être le premier tour des play-offs, mais l'arrivée de Bogdanovic et le retour en forme de Kawhi changent beaucoup de paramètres pour LA et rebattent clairement les cartes.

Une top défense NBA

Equipe très expérimentée, ils ont prouvé être l'une des meilleures défenses de NBA depuis le début de la saison avec le 3eme défensive rating de la ligue (109.5).

Les Clipps protègent très bien la raquette et le rebond (72.9% des rebonds captés, 2ème en NBA), ne concédant que très peu de points dans la peinture (46.1, 5ème NBA) et sur seconde chance (12.6, 2ème NBA), ce qui est notamment permis par l'intelligence de jeu et le très bon positionnement de Zubac qui contrôle parfaitement les offensives adverses.

Sur les lignes extérieures, c'est également très solide. Menés par Kawhi qui est toujours un défenseur élite quand il est sur le parquet, et avec des joueurs comme Ben Simmons, Khris Dunn, Darrick Jones et Batum qui sont tous capables de tenir leurs duels et de switcher sur plusieurs positions, les Clippers posent beaucoup de problèmes aux extérieurs adverses. En plus d’être très agressif sur les lignes de passes (9,6 interceptions, 3ème NBA), les Clippers ne se découvrent pas pour autant et sont efficaces pour conteste les shoots adverses, en faisant chuter le pourcentage à 3 points des adversaires chute à 35,1% (7ème NBA).

Une attaque en pleine forme

Mais le changement récent du côté de LA, il se passe en attaque. Avec presque 124 points inscrits par match sur les 6 dernières rencontres, la franchise a vraisemblablement trouvé son rythme de croisière de ce côté du terrain. Avec James Harden dans le rôle du maestro, les Clipps possèdent de nombreuses armes et démontrent qu’ils peuvent scorer dans tous les compartiments du jeu.

En plus d’avoir des shooteurs efficaces à disposition, avec quatre joueurs au-dessus des 40% à 3 points (Powell, Bogdanovic, Coffey, Batum), et notamment Bogdanovic et Norman Powell qui ont un volume de tentatives élevés derrière l'arc, Los Angeles peut aussi compter sur les qualités de Kawhi et de Harden dans le midrange. Cela s’ajoute au fait que l’équipe se révèle comme très performante dans la raquette, notamment grâce à la domination de Zubac au poste bas, mais également du fait de la qualité de drive des extérieurs, au point même d'être la 7ème équipe qui marque le plus dans la raquette en NBA (51.1 points).

Sur jeu placé c'est évidemment très fort avec le barbu couplé à l'efficacité de Zubac et des shooteurs mentionnés plus haut, mais on remarque aussi que leur défense agressive leur permet d'être efficace en transition, puisque l'équipe score 16 points par match sur contre-attaque, 11eme marque en NBA.

Alors qu’on pourrait voir un petit défaut concernant l'impact offensif des joueurs remplaçants (22ème banc NBA), on se rend compte qu’avec le retour de Bogdanovic en 6ème homme (il avait intégré le 5 pendant la blessure de Norman Powell) et la réduction des rotations au moment des play-offs, ce problème n’est que secondaire.

Les doutes persistent

Le tout est bien coaché par Tyronn Lue, et on peut légitimement se dire que si tout colle, la franchise peut vraiment espérer performer dans les semaines qui viennent. Mais le problème de la phrase précédente, c’est qu’il y a un « si ».

Depuis des années, la 2eme équipe de Los Angeles est maudite en play-offs, et il est impossible d'avoir des certitudes sur la présence de Kawhi tant il nous a habitué à disparaitre pendant la postseason.

De plus, actuellement 7ème, les Clippers vont probablement passer par le Play-in, et dans l'éventualité où ils vont être confronté à OKC ou Denver dès le 1er tour des Play-offs, on peut affirmer que ça complique tout de suite les espoirs d'aller loin à l’issue de la saison.

Quelle ambition ?

Performante des deux côtés du terrain et avec un bel effectif quand il est au complet, les Clippers ont très certainement un coup à jouer sur cette fin de saison. Leur bonne forme actuelle arrive au meilleur des moments et il sera intéressant de voir s’ils sont (enfin) capables de conjurer le mauvais sort qui les touches depuis de (trop) nombreuses années.

Pensez-vous de cette équipe en capacité de performer cette année ?