Vos meilleures blagues de tonton sur la NBA !

Après les calembours, voici les blagues de tonton !

*Quelle est la différence entre Jokic et un alcoolique ?

Ben l'alcoolique voit double, alors que Jokic voit triple double !

*Pourquoi Gobert n'est-il jamais positif ?

Parce qu'il fait beaucoup de contres !

*Pourquoi Brunson ne met jamais de moon boots ?

Parce qu'il se balade toujours en raquettes !

*Pourquoi les Pelicans n'ont pas de chance en défense ?

Parce qu'ils n'ont pas de Bol !

*Pourquoi la deuxième saison de Gradey Dick est plus difficile ?

Parce que cette année, il n'est pubien !

*Quelle est la différence entre un sex toy de Wish et Anthony Davis ?

Aucune, on sait jamais combien de temps on va pouvoir jouer avec !

*C'est Markkanen qui va acheter de l'emmental :

- Mais il est tout troué ce fromage ?

- Ben oui, comme votre défense.

*Pourquoi les Mavs ne réussiront jamais leur reconstruction ?

Parce qu'Anthony Davis !

À vous !