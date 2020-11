Nicolas Batum coupé par les Hornets et enfin libre de jouer ailleurs

Fin de l’aventure Charlotte Hornets pour Nicolas Batum, et ce n’est pas plus mal. Espérons qu’il ait sa chance ailleurs !

Nicolas Batum ne sera plus un membre des Charlotte Hornets la saison prochaine.

Alors qu’on venait d’apprendre que Mitch Kupchak et Michael Jordan s’étaient mis d’accord avec Gordon Hayward, on se demandait où ils allaient trouver l’argent. Les Hornets disposaient en effet de 20 millions de dollars sous le cap en entrant dans cette free agency. Or, ils ont proposé 120 millions sur quatre ans à Hayward.

C’est donc Nicolas Batum qui fait les frais du deal, selon les informations de Rick Bonnell du Charlotte Observer. Les Hornets vont se débarrasser du Français et des 27,1 millions qu’il devait toucher la saison prochaine. Enfin, pas tout à fait se débarrasser.

Les Hornets vont utiliser la stretch provision pour lisser les implications du contrat de Batum dans le cap sur trois ans. Ils lui verseront donc ces 27,1 millions, mais ils seront répartis dans le cap sur trois années, à raison de 9 millions par an. Soit en gros 18 millions de place sous le cap supplémentaires pour la saison prochaine. Et donc de quoi absorber le monumental salaire de Gordon Hayward.

UPDATE: The @hornets don't have enough cap space yet for the Gordon Hayward deal. What they will do to make that happen: https://t.co/fm5luD7N2L — Rick Bonnell (@rick_bonnell) November 21, 2020

Pas vraiment une surprise, bien évidemment. Le Français n’a plus joué depuis pour la franchise depuis le match à Paris, en janvier dernier. Et il ne faisait plus vraiment partie des plans depuis la fin de la saison précédente.

Espérons qu’il puisse rebondir ailleurs. S'il n'a pas réussi à s'imposer en Caroline du Nord, le talent de Nicolas Batum ne s'est pas évaporé. Bien évidemment, après deux années compliquées, ce ne sera pas simple. Mais il aura enfin l'opportunité tant attendue de prouver qu'il peut encore avoir un bel impact en NBA. Et c'est tout ce qu'on demandait.

En attendant, les Charlotte Hornets tenteront de reconstruire et de repartie dans la bonne direction autour de l’axe LaMelo Balle - Gordon Hayward.