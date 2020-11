Vincent Poirier quitte Boston, ça va parler français à OKC !

Vincent Poirier disait récemment qu'il ne se voyait pas refaire une deuxième saison en NBA comme celle qu'il vient de vivre. A savoir avec un temps de jeu famélique et un rôle trop peu important, lui faisait partie des pivots les plus en vue d'Europe à Vitoria. Les Boston Celtics ont pris acte et c'est sans doute une très bonne nouvelle pour l'international français.

Poirier a été envoyé à Oklahoma City en échange d'un futur 2e tour de Draft et de "considérations financières". On ne connaît pas encore les plans de la franchise pour lui, mais il est à peu près certain que son temps de jeu sera supérieur. Le Thunder n'a pas les mêmes impératifs que les Celtics en termes de résultats immédiats et le secteur intérieur y est un peu moins concurrentiel. Surtout avec Steven Adams sur le départ, comme on peut le supposer au vu du lifting et de la chasse aux picks opérés par Sam Presti.

Comme à Detroit, où Killian Hayes et Sekou Doumbouya joueront ensemble, Oklahoma City comptera normalement deux français dans son roster à la reprise. Théo Maledon, le meneur de l'ASVEL, a en effet été choisi en 33e position par le Thunder mercredi lors de la Draft 2020. Espérons que le nouveau coach Mark Daigneault ait dans l'idée de s'appuyer sur les jeunes comme Maledon et de les développer en leur offrant des minutes.

Vincent Poirier, 27 ans, avait lui débarqué en NBA en 2019. Il n'a malheureusement participé qu'à 22 matches avec Boston, Brad Stevens lui préférant généralement Enes Kanter, Daniel Theis, Robert Williams ou même Tacko Fall.

Thank you @celtics for your warm welcome and this great year ! To my teammates, coaching staff and the fans see you soon ☘️🤟🏼 — Vincent Poirier (@viinze_17P) November 20, 2020

