Titre NBA ou médaille d’Or avec les Bleus ? Vincent Poirier a choisi

Le pivot des Boston Celtics et de l’Equipe de France Vincent Poirier sait quel serait le plus bel accomplissement de sa carrière.

Vincent Poirier a pu découvrir la NBA en rejoignant les Boston Celtics cette saison. Il n’a pas forcément eu beaucoup l’occasion de jouer – 22 matches en saison régulière, 2 minutes en playoffs – mais il a eu la chance d’aller loin avec les Boston Celtics. Jusqu’en finales de Conférence à l’Est. En restant dans le Massachussetts, l’intérieur tricolore se mettrait en position pour éventuellement décrocher une bague dans les années à venir. D’ailleurs, entre un titre NBA et une médaille d’Or aux Jeux Olympiques, quel serait son choix ? Une question posée par nos confrères de Konbini.

« Je prends le titre olympique. C’est rare les Français champions olympiques. Si je fais partie des 12 joueurs qui remportent l’or aux JO, je serai dans la légende. »

Les Français champions NBA ne sont pas légions non plus. Ils sont cinq en tout et pour tout jusqu’aujourd’hui : Tony Parker, Boris Diaw, Rodrigue Beaubois, Ian Mahinmi, Ronny Turiaf. Mais on comprend le point de vue de Vincent Poirier. Un titre olympique, ça marque plus à l’échelle du pays. C'est évidemment tout ce qu'on lui souhaite. Le problème, c'est qu'avec la saison NBA qui n'arrête pas d'être décalée, il est possible que Poirier ne soit pas dispo au moment des JO de Tokyo l'an prochain. Surtout si les Celtics vont une nouvelle fois loin en playoffs...

