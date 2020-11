Killian Hayes débarque à Detroit et dans l’histoire du basket français !

Killian Hayes, 7e pick des Detroit Pistons, rejoint Sekou Doumbouya à Motown et devient le Français drafté le plus haut de l'histoire.

Il y aura une French Connection à Detroit ! Les Pistons ont fait de Killian Hayes le joueur français drafté le plus haut de l'histoire, devant Frank Ntilikina et Mike Pietrus. Motown a utilisé le 7e pick pour réunir Hayes et Sekou Doumbouya mercredi lors de la Draft NBA 2020 et c'est une superbe nouvelle pour les fans tricolores.

Deux des joueurs français les plus prometteurs de leur génération vont pouvoir évoluer au sein du même groupe, ce qui n'est pas rien. Killian Hayes aura logiquement assez rapidement l'occasion de se montrer et d'avoir des minutes. Detroit est en reconstruction totale et on ne sait par exemple pas encore si Derrick Rose sera toujours là dans un mois. Dans toutes les configurations et avec le ménage qui s'est opéré et qui continuera de s'opérer dans les prochaines semaines dans le Michigan, l'ancien Choletais va jouer. Il ne peut en être autrement.

Killian Hayes se voit bien à Detroit avec Sekou Doumbouya

La maturité du joueur passé par Ulm en Allemagne, son aptitude à évoluer éventuellement sur les postes 1 et 2, mais aussi la propreté de son arsenal technique font de lui une évidence que les Pistons ne pouvaient pas laisser passer.

"C'était un moment inoubliable, une sensation vraiment unique. Le record pour un Français ? On en avait parlé avec Frank (Ntilikina), c'est bien pour la stat. (...) D-Rose ? Ce serait lourd de l'avoir comme mentor", a rapidement évoqué Killian Hayes sur beIN Sports quelques minutes après sa Draft. On aura l'opportunité d'entendre l'intéressé plus amplement et avec du recul dans les semaines qui viennent.

Quelques semaines avant la Draft, Killian Hayes déclarait à propos de l'opportunité de jouer possiblement avec Sekou Doumbouya et à Detroit :

"J'ai l'impression qu'avec lui, ce serait vraiment plus facile de m'adapter puisque je le connais bien et que lui connait la ville de Detroit. Il sait comment ça se passe. Je serais immédiatement à l'aise. Quant à jouer avec lui, ce serait vraiment fun. Sekou est un super mec, je l'adore, c'est mon gars. Donc oui, ce serait vraiment cool".

Hayes et Doumbouya, qui se connaissent depuis des années, vont pouvoir former un tandem français pas si fréquent dans la ligue et pas vraiment revu, toutes proportions gardées, depuis le duo d'amis Tony Parker-Boris Diaw à San Antonio. On leur souhaite bien sûr de vivre une aventure similaire, dans quelques années, chez les Detroit Pistons.