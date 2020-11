Les Atalanta Hawks avaient de grosses ambitions sur cette Free Agency. Et ils étaient vraiment sérieux ! Après l'arrivée de Danilo Gallinari, les Hawks ont réussi à signer Rajon Rondo. Annoncé avec insistance dans le viseur de la franchise ces derniers jours, le meneur a accepté une offre à 15 millions de dollars sur 2 ans selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski.

Malgré une saison irrégulière inconstante aux Los Angeles Lakers, le vétéran de 34 ans a réussi à redorer son blason lors des Playoffs. Avec ses belles performances, il a largement contribué au sacre des Angelenos et a donc réussi à faire augmenter sa côte de popularité sur le marché lors de cette Free Agency.

Le Grand LIVE de la Free Agency NBA équipe par équipe

Egalement convoité par les Los Angeles Clippers, l'ancien des Boston Celtics a finalement accepté l'offre la plus attractive sur le plan financier. Mais attention, les Hawks se sont sérieusement renforcés pour entourer Trae Young et s'imposent désormais comme des candidats aux Playoffs à l'Est.

Pour rappel, Atlanta s'est également attaché les services de Kris Dunn ce samedi. Autant dire que le backcourt des Hawks vient de connaître une très belle progression, notamment sur le plan défensif. Pour Rajon Rondo, il s'agit d'un joli contrat pour la fin de sa carrière.

Hawks are determined to get better defensively in the backcourt rotation, bringing on Rondo and Kris Dunn on two-year deals. https://t.co/pn3tayvhAA

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020