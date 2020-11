Christian Wood arrive à Houston, quel beau move des Rockets !

Les Detroit Pistons ont signé de nombreux joueurs dès l’ouverture de la Free Agency la nuit dernière. Josh Jackson notamment mais aussi les intérieurs Jahlil Okafor, Jerami Grant et Mason Plumlee. Du coup, ils laissent filer Christian Wood. Ce dernier était lui aussi Free Agent. Il a déjà trouvé un point de chute, aux Houston Rockets.

Deal expected to be completed with a sign-and-trade via Detroit, per source. https://t.co/TALHbm9OlP — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2020

41 millions sur trois ans. Très bon deal de la part de la franchise texane. La signature du joueur de 25 ans devrait d’ailleurs se faire dans le cadre d’un transfert – peut-être celui qui envoyait Trevor Ariza à Detroit ?

Dans tous les cas, c’est une belle pioche pour les Rockets. Christian Wood est un excellent joueur, au potentiel intrigant. Il était déjà très bon dans son rôle de back-up de Blake Griffin et Andre Drummond en début de saison dernière, avec un vrai impact à chacun de ses passages sur le parquet.

Mais c’est surtout après, une fois Dre envoyé aux Cleveland Cavaliers, qu’il s’est vraiment distingué. Plus de 22 points et 9 rebonds de moyenne. Avec 56% aux tirs et même 41% à trois-points. Alors, évidemment, c’était sur une période très courte, un peu plus d’un mois, avant que la saison soit interrompue à cause de la pandémie de coronavirus.

Suffisamment conséquente pour que les nouveaux dirigeants de Houston investissent. Wood n’est peut-être pas une superstar en puissance non plus mais il peut s’imposer comme un élément très solide. Dans le cadre d’une reconstruction de la franchise – qui va transférer James Harden et Russell Westbrook – mais aussi en cas de formation d’un groupe compétitif. C’est un move validé à nos yeux.

