Aron Baynes vient remplacer Marc Gasol aux Raptors

Un Australien pour succéder à un Espagnol. Les Toronto Raptors, unique franchise canadienne – délocalisée à Tampa Bay l’an prochain –, continue de miser sur les joueurs internationaux. Et le successeur de Marc Gasol, parti aux Los Angeles Lakers, sera donc Aron Baynes.

Selon ESPN, les dirigeants et les représentants du joueur sont tombés d’accord pour un contrat de deux ans à hauteur de 14,3 millions de dollars. C’est une belle pioche. Aron Baynes, 33 ans, sort de la meilleure saison de sa carrière avec plus de 11 points et 5 rebonds de moyenne. Mais aussi 35% de réussite à trois-points pour le désormais ex-pivot des Phoenix Suns.

Ce n’est pas la seule recrue du jour pour les Raptors. Ils ont aussi prolongé un autre intérieur. Chris Boucher signe un nouveau deal sur deux ans lui aussi. Avec presque le même montant à la clé. 13,5 millions de dollars. Le natif de Sainte-Lucie évolue dans l’Ontario depuis 2018 et il tournait à plus de 6 points et 4 rebonds en sortie de banc l’an dernier.

Les Raptors ont perdu quelques cadres pendant cette intersaison – Marc Gasol, Serge Ibaka – mais ils conservé Fred VanVleet et ont misé sur la continuité avec plus de place accordée aux jeunes. Une transition progressive pour la franchise qui ne jouera sans doute pas le titre mais qui peut se maintenir dans le top-8 de la Conférence Est en attendant mieux.

