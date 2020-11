Les Hornets prolongent Biyombo pour tenir leur raquette

Le jeune et prometteur LaMelo Ball à la mène, Gordon Hayward en superstar (avec 120 millions sur quatre ans), les jeunes PJ Washington et Miles Bridges sur les ailes… l’effectif des Charlotte Hornets est intrigant. Mais il fallait encore un homme pour verrouiller l’accès au panier. Un costaud dessus. C’est dans cette optique que la franchise de Caroline du Nord a conservé son pivot Bismack Biyombo.

Free agent center Bismack Biyombo has reached an agreement with the Charlotte Hornets, league sources tell Yahoo Sports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) November 22, 2020