Bobby Portis et DJ Augustin débarquent aux Milwaukee Bucks

Robin Lopez parti, les Milwaukee Bucks cherchaient des centimètres et du muscle à ajouter dans leur raquette. Ils ont trouvé la solution avec l'ex power forward des Knicks : Bobby Portis.

A l'époque des Bulls, Bobby Portis était un joueur prometteur, physique, talentueux en attaque, rugueux si besoin. Mais le garçon est un peu mèche courte... Et cette mauvaise réputation ne l'a pas aidé ces dernières années. Il devra donc prouver aux Bucks qu'il peut se fondre dans un collectif et apporter son intensité tout en fermant sa bouche.

Bobby Portis a signé un deal court sur deux années, dont la seconde est en player option. Il pourra donc tester le marché dès l'été prochain.

Bobby Portis is joining Milwaukee on a two-year deal, with a player option in the second season, sources said. Bucks receive a major frontcourt addition, and Portis has opportunity to play key role on a title contender. https://t.co/fr5SKO501u

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 21, 2020