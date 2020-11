Michael Kidd-Gilchrist à New York, les Knicks tentent un joli pari

Les New York Knicks sont prêts à tenter quelques paris cette saison. C'est dans cet esprit que la franchise de Big Apple vient d'offrir un an de contrat à Michael Kidd-Gilchrist selon Bobby Marks d'ESPN.

L'ancien joueur des Charlotte Hornets et, très brièvement cet été, des Dallas Mavericks, n'a évidemment plus la même cote que lorsqu'il avait été drafté en 2e position de la Draft 2012 derrière son camarade de Kentucky Anthony Davis. Arrivé avec l'étiquette d'énorme défenseur capable de peser des deux côtés du terrain, "MKG" a malheureusement davantage fait parler de lui pour ses difficultés à faire évoluer son shoot à la mécanique horrifiante. Les blessures n'ont pas aidé Michael Kidd-Gilchrist a trouvé une forme de continuité dans la performance et le voilà au rebond à 27 ans.

Les Knicks peuvent possiblement réussir un joli coup à moindre frais. Dans l'idée, Kidd-Gilchrist reste un joueur capable de très bien défendre sur plusieurs positions. Ce n'est finalement pas étonnant qu'une équipe entraînée par Tom Thibodeau se soit penchée sur un basketteur comme lui.

L'intersaison de New York continue d'être intrigante mais pas inintéressante. Là où certains aimeraient voir les Knicks se jeter dans la bataille d'un gros poisson via un trade, comme Russell Westbrook, le nouveau boss Leon Rose tente de construire un peu plus patiemment en misant sur la flexibilité financière et le développement des jeunes.

La saison dernière, Michael Kidd-Gilchrist a joué 19 matches avec les Mavs, dont 6 de playoffs pour 9 minutes de jeu en moyenne.

